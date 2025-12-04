EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Air Liquide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Air Liquide-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Air Liquide-Aktie bei 161,16 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Air Liquide-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,205 Air Liquide-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 1 016,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 163,76 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,61 Prozent.

Air Liquide war somit zuletzt am Markt 94,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at