EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie gebracht.

Air Liquide-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Air Liquide-Aktie letztlich bei 124,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80,386 Air Liquide-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 762,06 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 10.12.2025 auf 158,76 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,62 Prozent zugenommen.

Air Liquide wurde am Markt mit 91,42 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at