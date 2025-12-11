Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Air Liquide-Investition im Blick
|
11.12.2025 10:03:31
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
Air Liquide-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Air Liquide-Aktie letztlich bei 124,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80,386 Air Liquide-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 762,06 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 10.12.2025 auf 158,76 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,62 Prozent zugenommen.
Air Liquide wurde am Markt mit 91,42 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Air Liquide S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Air Liquide S.A.mehr Analysen
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|158,74
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.