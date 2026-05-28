Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|KI-Schub
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28.05.2026 16:28:41
Airbus-Aktie im Plus: Kooperation mit Mistral AI vereinbart
Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern teilte mit, er werde Lizenzen für die Produktsuite von Mistral AI erwerben, um den Einsatz von KI in den Bereichen Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber, Verteidigung und Raumfahrt auszuweiten.
Die Modelle von Mistral würden dazu beitragen, komplexe Arbeitsabläufe zu optimieren und die Ingenieure während der Entwicklungs-, Test- und Zertifizierungsphasen von Flugzeugen zu unterstützen.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,35 Prozent höher bei 177,88 Euro.
DJG/DJN/sha/cln
DOW JONES
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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Airbus
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