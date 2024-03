Airbus bläst Übernahme des Cyberdatengeschäfts von Atos ab

TOULOUSE/PARIS (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) will die Cybersicherheits- und Datensparte des französischen IT-Dienstleisters Atos (Atos SE) doch nicht übernehmen. Nach sorgfältiger Prüfung aller Aspekte habe man entschieden, die Gespräche nicht fortzusetzen, teilte der Dax (DAX 40)-Konzern am Dienstag mit. Nach früheren Angaben von Atos hatte Airbus die Sparte rund um Big Data und Security (BDS) inklusive Schulden mit 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro bewertet. Atos sucht wegen Verlusten im angestammten IT-Dienstleistungsgeschäft und hoher Schulden seit geraumer Zeit nach Lösungen./stw/jha/