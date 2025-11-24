Bernstein Research: Airbus SE-Aktie erhält Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:21 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 202,10 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,23 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23 911 Airbus SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 33,8 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren.

