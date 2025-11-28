Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
28.11.2025 22:39:16
Airbus orders software changes to widely used A320 fleet, may disrupt flights
European aviation giant Airbus said it was ordering a software fix on a significant number of its A320 family of jets. These changes may cause travel disruptions over the weekend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Airline travellers face disruption after Airbus warns A320 jets need software fix (Financial Times)
|
28.11.25
|Airbus muss bei Tausenden Flugzeugen nachbessern (Spiegel Online)
|
28.11.25
|Airbus muss bei mehreren A320-Maschinen nachbessern (Dow Jones)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euronext-Handel: CAC 40 am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.11.25