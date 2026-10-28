Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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28.10.2026 19:17:14
Airbus profits drop as plane deliveries slow
The world’s biggest maker of aircraft has held on to its full-year target of 870 deliveries despite production challengesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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