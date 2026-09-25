NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus angesichts eines Berichts über Qualitätsprobleme in der A321-Serie mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Das Problem habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit und betriffe wohl 500 Flugzeuge, die teils schon im Betrieb oder noch in Fertigung seien, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Die Zahl klinge erst einmal hoch, doch es handele sich nicht um ein Sicherheitsproblem und eine Lösung sei verfügbar. Ihrer Einschätzung nach dürften die Auswirkungen auf die diesjährigen Auslieferungen deshalb begrenzt bleiben./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 02:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 02:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.