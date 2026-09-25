Airbus Aktie
|193,06EUR
|-2,12EUR
|-1,09%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus angesichts eines Berichts über Qualitätsprobleme in der A321-Serie mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Das Problem habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit und betriffe wohl 500 Flugzeuge, die teils schon im Betrieb oder noch in Fertigung seien, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Die Zahl klinge erst einmal hoch, doch es handele sich nicht um ein Sicherheitsproblem und eine Lösung sei verfügbar. Ihrer Einschätzung nach dürften die Auswirkungen auf die diesjährigen Auslieferungen deshalb begrenzt bleiben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 02:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 02:31 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
191,26 €
|
Abst. Kursziel*:
4,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
193,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,06
|-1,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|12:52
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:51
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|12:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|12:50
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|12:49
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:49
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:51
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:37
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:15
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:15
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:14
|TRATON Neutral
|UBS AG
|11:10
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:04
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:55
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:50
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)