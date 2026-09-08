Airbus Aktie
|198,04EUR
|-0,88EUR
|-0,44%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 57 Stück habe der Flugzeugbauer im August einen Jet mehr ausgeliefert als von ihr gedacht, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Zahl entspreche einem Medienbericht aus der Vorwoche. Was die Netto-Bestellungen für 67 Jets betrifft, erwähnte sie, dass es keine Stornierungen gegeben habe. Das Verhältnis der eingegangenen Aufträge zum geleisteten Umsatz liege in diesem Jahr bislang bei 2,3./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
198,68 €
|
Abst. Kursziel*:
0,66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
198,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,99%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
07.09.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Paris: CAC 40 steigt mittags (finanzen.at)
|
07.09.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|198,06
|-0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research