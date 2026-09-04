Airbus Aktie
|197,90EUR
|1,28EUR
|0,65%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu einem Bericht über einen Vorfall bei der Abnahmeinspektion eines A330-Jets. Sie wies darauf hin, dass dem Bericht zufolge die Auslieferungen des Flugzeugs im Juni und Juli unterbrochen wurden, im August aber mit einem Jet wieder begonnen haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, würde ihre Schätzung um ein Flugzeug übertroffen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
198,02 €
|
Abst. Kursziel*:
1,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
197,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,06%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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|Airbus Hold
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|30.07.26
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|30.07.26
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|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
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|22.07.26
|Airbus Hold
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,66
|0,53%
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|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|11:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:30
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:07
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
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|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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|03.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.