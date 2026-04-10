Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Analyse im Blick
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10.04.2026 11:49:52
Airbus SE-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant kappte am Donnerstag seine Auslieferungsschätzungen für den Flugzeugbauer bis 2028 nach dem deutlich schwächeren ersten Quartal. Die Stimmung der Anleger habe sich zuletzt zwar bereits eingetrübt, aber möglicherweise könnte der Quartalsbericht immer noch negativ überraschen. Durch die Schließung der Straße von Hormus sieht der Experte aktuell noch wenig Einfluss auf Airbus. Er will sich die Lage aber noch einmal genau anschauen, sollten die Ölpreise bis ins dritte Quartal hinein so hoch bleiben.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 11:33 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 169,62 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23,81 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 49 306 Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 14,4 Prozent. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Airbus SE am 28.04.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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