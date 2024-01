Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Airbus SE (ex EADS)-Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Die Auslieferungen von Airbus im ersten Quartal umfassten derzeit zwei Flugzeuge des Typs A320 und einen vom Typ A330, während die Auslieferungen des US-Konkurrenten Boeing bei vier Maschinen des Typs 737 Max lägen, resümiert Analyst David Strauss in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/gl





Um 11:21 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 147,02 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3,39 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 105 396 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 5,0 Prozent nach oben. Am 15.02.2024 werden die Kennzahlen für Q4 2023 voraussichtlich präsentiert.

