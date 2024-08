Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Airbus SE (ex EADS)-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Victor Allard sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem soliden Start des Flugzeugbauers in das dritte Quartal. Für eine Verbesserung des "Sentiments" sei aber noch etwas mehr nötig.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 14:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 132,52 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,74 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 171 931 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 3,8 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 22:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



