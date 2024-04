Aixtron erhält Aufträge von Wolfspeed

FRANKFURT (Dow Jones)--Aixtron hat vom US-Konzern Wolfspeed im abgelaufenen Jahr mehrere Aufträge erhalten. Wie Aixtron mitteilte, hat Wolfspeed im dritten und vierten Quartal 2023 mehrere Aufträge für Aixtrons G10-SiC erteilt, um seine Produktion von 200-mm-Siliziumkarbid (SiC)-Epitaxie-Wafern weiter auszubauen. Die Aixtron-Aktie legte in der ersten Handelsstunde deutlich, um knapp 5 Prozent zu. In der Spitze betrug das Plus bisher mehr als 8 Prozent.

Die Aixtron SE ist ein Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Die G10-SiC-Anlage von Aixtron habe sich als geeignete und zuverlässige Anlage erwiesen, die Wolfspeeds Bedarf an hochvolumigen Produktionsanlagen decken werde, sagte Elif Balkas, Chief Technology Officer bei Wolfspeed.

Siliziumkarbid (SiC) entwickelt sich immer mehr zur bevorzugten Technologie für Elektrofahrzeuge, KI-Rechenzentren, E-Mobility-Lösungen und Ladeinfrastrukturen weltweit. SiC-Halbleiter bieten laut Mitteilung im Vergleich zu herkömmlicher Silizium-basierter Leistungselektronik eine deutlich höhere Energieeffizienz.

