AIXTRON Aktie
|17,60EUR
|1,05EUR
|6,35%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gustav Froberg berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie "eher schwache Ergebnisse", die der Chipindustrie-Ausrüster zuletzt für das dritte Quartal vorgelegt habe. Mit dem sehr starken Barmittelzufluss und Kommentaren hinsichtlich steigender Auslastungen bei den Kunden sieht er jedoch auch Anlass zum Optimismus./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,57 €
|
Abst. Kursziel*:
19,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,35%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten
|
17:59
|TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17:59
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:59
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
14:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)