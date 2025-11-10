AIXTRON Aktie

17,60EUR 1,05EUR 6,35%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

10.11.2025 19:18:18

AIXTRON SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gustav Froberg berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie "eher schwache Ergebnisse", die der Chipindustrie-Ausrüster zuletzt für das dritte Quartal vorgelegt habe. Mit dem sehr starken Barmittelzufluss und Kommentaren hinsichtlich steigender Auslastungen bei den Kunden sieht er jedoch auch Anlass zum Optimismus./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,57 € 		Abst. Kursziel*:
19,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,35%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten