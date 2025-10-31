AIXTRON Aktie

13,74EUR 0,36EUR 2,69%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

31.10.2025 11:05:15

AIXTRON SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 14,60 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe signalisiert, dass der Umsatz im kommenden Jahr leicht unter dem für 2025 erwarteten Wert oder vielleicht gleichauf liegen werde, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt hingegen habe mit einem Anstieg gerechnet./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

