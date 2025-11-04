AIXTRON Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 13,40 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Craig McDowell strich am Montagabend in seinem Resümee des jüngsten Quartalsberichts angesichts nun angepasster Zielsetzungen den Stempel "Negative Catalyst Watch" für die Aktien des Chipausrüsters. Er bleibt allerdings an der Seitenlinie. Die Aktien könnten durchaus noch einige Zeit "Wasser treten", bis wieder richtig Leben in den Kernmarkt der Energiemanagement-Chips komme. Auch im Bereich Optoelektronik brauche es noch mehr Vertrauen in stabile Trends./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
