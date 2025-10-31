AIXTRON Aktie

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

AIXTRON SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die endgültigen, soliden Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüstes hätten weitgehend den schon bekannten Eckdaten entsprochen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13,73 € 		Abst. Kursziel*:
9,21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,38%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

