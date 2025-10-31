FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die endgültigen, soliden Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüstes hätten weitgehend den schon bekannten Eckdaten entsprochen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET



