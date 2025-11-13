AIXTRON Aktie
|19,62EUR
|0,16EUR
|0,80%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des erneuten Optimismus für Galliumnitrid-Halbleiter sieht der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Om Bakhda nur begrenzte Anzeichen dafür, dass dies angesichts der Unsicherheit in den verbleibenden zwei Dritteln des Geschäfts des Chipausrüsters zu einem bedeutenden Umsatzwachstum im Jahr 2027 führen wird. Die derzeitige Stärke im Optobereich hänge mit der Nachfrage nach KI-Rechenzentren zusammen, schrieb er in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Jedoch könnten die zusätzlichen Ausgaben bis 2027 nachlassen, und der Erholungskurs bei Siliziumkarbid-Chips bleibe unklar./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,81%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
