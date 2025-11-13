AIXTRON Aktie

AIXTRON SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des erneuten Optimismus für Galliumnitrid-Halbleiter sieht der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Om Bakhda nur begrenzte Anzeichen dafür, dass dies angesichts der Unsicherheit in den verbleibenden zwei Dritteln des Geschäfts des Chipausrüsters zu einem bedeutenden Umsatzwachstum im Jahr 2027 führen wird. Die derzeitige Stärke im Optobereich hänge mit der Nachfrage nach KI-Rechenzentren zusammen, schrieb er in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Jedoch könnten die zusätzlichen Ausgaben bis 2027 nachlassen, und der Erholungskurs bei Siliziumkarbid-Chips bleibe unklar./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,40 € 		Abst. Kursziel*:
-9,77%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,81%
Analyst Name::
Om Bakhda 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

