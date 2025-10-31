AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro je Aktie belassen. Ein Ende der Überkapazitäten am Markt für SiC-Halbleiter sei nicht in Sicht, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könne der Chipbranchen-Ausrüster diese anhaltende Delle im kommenden Jahr vor allem im Bereich optoelektronischer Halbleiter recht gut auffangen. Die Margen dürften dabei sogar leicht nach oben tendieren. Der Tiefpunkt im Gewinnzyklus sollte noch im laufenden Jahr erreicht werden./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Kaufen
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
13,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
13,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

