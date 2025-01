AKTIE IM FOKUS 2: Gewinnmitnahmen nach Rekordhoch bei Nvidia

(neu: Schlusskurse)

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf ein Rekordhoch der Nvidia-Aktie (NVIDIA) zum Handelsstart sind am Dienstag im großen Stil Gewinnmitnahmen gefolgt. Zunächst erreichte das Papier über der 153-Dollar-Marke eine Bestmarke, so dass der Chipriese im Rennen um das weltweit wertvollste Unternehmen kurzzeitig die Führung von Apple übernahm. Die Aktien schafften es aber nicht, diesen Status zu verteidigen. Am Ende ging es um 6,2 Prozent auf 140,14 Dollar abwärts. Der Kurs von Apple gab weniger stark um 1,1 Prozent nach.

Nvidia-Konzernchef Jensen Huang hatte auf einer Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas neue Prozessoren vorgestellt, die in puncto Künstliche Intelligenz (KI) die Marktführerschaft sichern sollen. Er präsentierte unter anderem ein kompaktes Gerät in Schreibtischgröße mit dem Namen "Project Digits", mit dem der Chipkonzern einen KI-Supercomputer einer großen Masse zugänglich machen will. Das Gerät zum Preis ab 3.000 Dollar soll voraussichtlich von Mai von mehreren Herstellern angeboten werden. Im Inneren steckt ein bisher geheimer Nvidia-Chip mit der Bezeichnung GB10.

Anleger hatten auf solche Aussagen am Vortag schon gehofft, als sie erneut im großen Stil auf KI-Aktien wie Nvidia gesetzt hatten. Nun zeigte sich einmal mehr das Phänomen, dass nach Spekulationen über künftige gute Nachrichten Kasse gemacht wird, sobald diese dann eintreten. Dies galt auch generell für die Nasdaq-Börse, deren Leitindex NASDAQ 100 am Dienstag nach solidem Start mit 1,8 Prozent im Minus schloss.

Im Rahmen seiner KI-Skizzierungen sprach der Nvidia-Chef Huang auch über neue Gaming-Grafikchips, Technologie für Roboter und selbstfahrende Autos sowie die Software Cosmos, die realistisch aussehende Umgebungen zum Training Künstlicher Intelligenz generiert.

Analyst Vivek Arya von der Bank of America bekräftigte nach all den Neuigkeiten die Aktie wegen der ungebrochenen KI-Dominanz im Hardware- und Softwarebereich als sein "Top Pick". Die Reichweite von Nvidia nehme zu, von der Cloud über Unternehmen und bis hin zu den Verbrauchern. Er traut dem Papier einen Anstieg bis auf 190 Dollar zu und empfiehlt es entsprechend zum Kauf.

Im Zusammenhang mit den von Nvidia angekündigten Grafikchips stand bei Micron (Micron Technology) am Dienstag am Ende ein Plus von 2,7 Prozent zu Buche. Die Papiere des Halbleiterherstellers knüpften an ihre Vortagsrally an, weil Micron sogenannte Memory-Chips für die Grafikprozessoren von Nvidia liefern soll. Am Vortag waren die Aktien dank des allgemein guten KI-Laufs bereits um mehr als zehn Prozent hochgesprungen./tih/ck/he