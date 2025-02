AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer ziehen an - Kreise: Prüft möglichen Verkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmespekulationen haben die Aktien von Gerresheimer am Freitag in die Höhe getrieben. Die Papiere schnellten am frühen Nachmittag bis auf 83,05 Euro nach oben. Dies war der höchste Stand seit Ende Oktober. Zuletzt stand noch ein Plus von 8,7 Prozent zu Buche. Das reichte klar für den ersten Platz im kaum bewegten Index der mittelgroßen Werte MDAX.

Der Hersteller von Verpackungen für Arzneimittel und Kosmetik prüfe einen möglichen Verkauf, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweise mit Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Private-Equity- Fonds hätten Interesse an Gerresheimer bekundet./la/jha/