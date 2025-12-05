Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Hochrechnung
|
05.12.2025 10:03:38
MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Gerresheimer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Gerresheimer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,333 Gerresheimer-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 34,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,24 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,01 Prozent abgenommen.
Am Markt war Gerresheimer jüngst 901,49 Mio. Euro wert. Das Gerresheimer-Papier wurde am 11.06.2007 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Gerresheimer-Papiers belief sich damals auf 40,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|25,74
|-1,23%
