WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

Hochrechnung 05.12.2025 10:03:38

MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Gerresheimer-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Gerresheimer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Gerresheimer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,333 Gerresheimer-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 34,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,24 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,01 Prozent abgenommen.

Am Markt war Gerresheimer jüngst 901,49 Mio. Euro wert. Das Gerresheimer-Papier wurde am 11.06.2007 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Gerresheimer-Papiers belief sich damals auf 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

28.10.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Gerresheimer Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
13.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Gerresheimer AG 25,74 -1,23% Gerresheimer AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

