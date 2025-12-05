MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Gerresheimer-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Gerresheimer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Gerresheimer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,333 Gerresheimer-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 34,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,24 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,01 Prozent abgenommen.

Am Markt war Gerresheimer jüngst 901,49 Mio. Euro wert. Das Gerresheimer-Papier wurde am 11.06.2007 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Gerresheimer-Papiers belief sich damals auf 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

