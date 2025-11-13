Sartorius vz. Aktie

13.11.2025 09:14:38

AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA springen hoch nach Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen der Merck KGaA (Merck) haben am Donnerstag den Aktien des Pharma- und Technologiekonzerns weiter Auftrieb gegeben. Im frühen Handel gewannen die Titel gut 8 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit Mitte Mai.

Tags zuvor hatten die Papiere bereits den Abwärtstrend seit Anfang Oktober gebrochen. Für 2025 grenzten sie das Minus mit dem aktuellen Zuwachs nun auf gut 10 Prozent ein. Die Bodenbildung nimmt damit nun immer mehr Form an.

Die Darmstädter hatten im dritten Quartal trotz hoher Belastungen durch negative Währungseffekte überraschend viel verdient. Die Prognose wurde eingeengt. Auf den ersten Blick sehe das dritte Quartal etwas besser aus als erwartet, sagte ein Händler. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach von einem starken Zahlenwerk.

So profitierte das Unternehmen unter anderem von einer Erholung der Laborsparte, in der das Geschäft rund um Produkte für die gesamte Kette der Arzneimittelproduktion weiter kräftig anzieht. In der Pharmasparte sorgte unter anderem der jüngste Zukauf des Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für Rückenwind.

Im MDax ging es für die Aktien des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius im Sog von Merck um 1,6 Prozent nach oben./ajx/mis

