05.11.2025 08:23:38

AKTIE IM FOKUS: Vonovia auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt unter Druck geratenen Aktien von Vonovia (Vonovia SE) könnten nach der Quartalsbilanz des Unternehmens am Mittwoch zu einer Erholung ansetzen.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legte der Kurs um gut zwei Prozent zu auf 26,18 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss am Vortag. Die Papiere waren im Vorfeld der Quartalszahlen von über 28 Euro auf unter 26 Euro gefallen.

Analyst Neil Green von JPMorgan attestierte der Immobiliengesellschaft ein solides Ergebnisziel für das laufende Jahr. Zudem lägen die Wachstumsziele für das bereinigte operative Ergebnis (Ebt) 2026 über seinen Annahmen.

Auch die Aussagen zur Bewertung des Portfolios seien positiv, so der Experte in einer ersten Einschätzung./bek/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

07.11.25 Vonovia Kaufen DZ BANK
06.11.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Vonovia Buy UBS AG
05.11.25 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
Vonovia SE 25,19 -1,02%

