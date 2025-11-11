Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,46 Prozent leichter bei 23 974,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 973,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 084,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 124,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 070,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 19 426,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20,09 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens (+ 1,10 Prozent auf 248,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,94 Prozent auf 203,20 EUR), Daimler Truck (+ 0,93 Prozent auf 35,87 EUR), Vonovia SE (+ 0,88 Prozent auf 25,32 EUR) und Beiersdorf (+ 0,84 Prozent auf 93,50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,98 Prozent auf 533,60 EUR), Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 765,00 EUR), GEA (-1,08 Prozent auf 59,65 EUR), Continental (-0,61 Prozent auf 65,68 EUR) und BMW (-0,44 Prozent auf 86,54 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 391 501 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

