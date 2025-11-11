Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 24 017,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,030 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,126 Prozent auf 23 990,14 Punkte an der Kurstafel, nach 23 959,99 Punkten am Vortag.

Bei 24 018,58 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 967,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 24 241,46 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 24 081,34 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Stand von 19 448,60 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 19,94 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 1,10 Prozent auf 248,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,94 Prozent auf 203,20 EUR), Daimler Truck (+ 0,93 Prozent auf 35,87 EUR), Vonovia SE (+ 0,88 Prozent auf 25,32 EUR) und Beiersdorf (+ 0,84 Prozent auf 93,50 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,98 Prozent auf 533,60 EUR), Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 765,00 EUR), GEA (-1,08 Prozent auf 59,65 EUR), Continental (-0,61 Prozent auf 65,68 EUR) und BMW (-0,44 Prozent auf 86,54 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 391 501 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at