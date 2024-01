Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group vor der Berichtssaison der europäischen Logistikunternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Im Luftfrachtgeschäft begännen sich die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem helfe die Stärke im chinesischen E-Commerce-Geschäft./la/ajx





Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:27 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 44,73 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 7,31 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 501 049 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 büßte die Aktie um 0,3 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert.

