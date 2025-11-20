DHL Group Aktie

42,13EUR -0,65EUR -1,52%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

20.11.2025 17:14:03

DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Logistiker biete fürs kommende Jahr ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz anhaltender geopolitischer und handelspolitischer Risiken sehe er DHL operativ gestärkt./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:51 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
42,55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
42,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

