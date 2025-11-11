DHL Group Aktie

44,37EUR 0,39EUR 0,89%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

11.11.2025 09:54:23

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 41,50 auf 43,00 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem überraschend starken dritten Quartal des Logistikkonzerns erscheine der bestätigte Jahresausblick nun realistischer, schrieb Christian Cohrs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
44,38 € 		Abst. Kursziel*:
-3,11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
44,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,09%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

