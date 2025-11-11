DHL Group Aktie
|44,37EUR
|0,39EUR
|0,89%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 41,50 auf 43,00 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem überraschend starken dritten Quartal des Logistikkonzerns erscheine der bestätigte Jahresausblick nun realistischer, schrieb Christian Cohrs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
44,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,09%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
