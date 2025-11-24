DHL Group Aktie

Profitable DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition? 24.11.2025 10:04:16

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,76 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 37,376 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 1 607,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,72 Prozent zugenommen.

Insgesamt war DHL Group (ex Deutsche Post) zuletzt 48,68 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers belief sich damals auf 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

