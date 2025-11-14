DHL Group Aktie
|43,85EUR
|-0,49EUR
|-1,11%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Analystenveranstaltung zum Express-Geschäft mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich sei stark auf die Kostenkontrolle fokussiert, was sich auszahle, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,50 €
|
Abst. Kursziel*:
37,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,83%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
