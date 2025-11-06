DHL Group Aktie

42,95EUR 3,14EUR 7,89%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

06.11.2025 09:27:43

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte den Bonnern am Donnerstagmorgen eine ordentliche positive Überraschung. Die Jahresziele seien aber unverändert geblieben./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42,11 € 		Abst. Kursziel*:
-0,26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,21%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:37 DHL Group Sell UBS AG
10:27 DHL Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:18 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
07:55 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
