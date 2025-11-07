DHL Group Aktie

42,93EUR 0,00EUR 0,00%
DHL Group

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

07.11.2025 11:32:14

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Andy Chu schrieb in der am Freitag vorliegenden Einschätzung, der Logistiker habe im dritten Quartal mit einem soliden Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Er verwies noch auf den unveränderten Unternehmensausblick./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42,87 € 		Abst. Kursziel*:
-2,03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,17%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

