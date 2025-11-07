FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Andy Chu schrieb in der am Freitag vorliegenden Einschätzung, der Logistiker habe im dritten Quartal mit einem soliden Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Er verwies noch auf den unveränderten Unternehmensausblick./tih/ag



