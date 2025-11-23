DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

23.11.2025 04:04:00

Deutsche Post: Netzagentur droht mit Strafen bei schlechtem Service

Die Post muss laut Bundesnetzagentur mit Konsequenzen für miesen Service rechnen: »Das kann im Extremfall teuer werden.« Im Fokus stehen unter anderem Postautomaten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
