DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
23.11.2025 04:04:00
Deutsche Post: Netzagentur droht mit Strafen bei schlechtem Service
Die Post muss laut Bundesnetzagentur mit Konsequenzen für miesen Service rechnen: »Das kann im Extremfall teuer werden.« Im Fokus stehen unter anderem Postautomaten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
