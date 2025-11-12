DHL Group Aktie
|45,02EUR
|0,48EUR
|1,08%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Fundamentaldaten für die Frachtbranche seien weiterhin schwach, da die Ausnahmeregelungen der US-De-minimis-Regel für die Hochsaison nun vollständig in Kraft sind und Zölle erst jetzt eingeführt würden, schrieb Alexia Dogani am Dienstagnachmittag in ihrem monatlichen Branchenkommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
45,00 €
|
Abst. Kursziel*:
5,56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
45,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,51%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG (finanzen.at)
|
11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
10.11.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.11.25
|DHL-Aktie mit Plus: Postfilialen der Zukunft - Deutsche Post stellt hunderte Anträge für Automaten (dpa-AFX)
|
10.11.25
|DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.11.25
|ROUNDUP: Automat wird zur Postfiliale: Post stellt Hunderte Anträge (dpa-AFX)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|08:15
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:15
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08:15
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|44,56
|0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:28
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:24
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:23
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|08:23
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:08
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|07:47
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|07:47
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07:29
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:04
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:56
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)