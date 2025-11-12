DHL Group Aktie

45,02EUR 0,48EUR 1,08%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

12.11.2025 08:15:20

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Fundamentaldaten für die Frachtbranche seien weiterhin schwach, da die Ausnahmeregelungen der US-De-minimis-Regel für die Hochsaison nun vollständig in Kraft sind und Zölle erst jetzt eingeführt würden, schrieb Alexia Dogani am Dienstagnachmittag in ihrem monatlichen Branchenkommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
45,00 € 		Abst. Kursziel*:
5,56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
45,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,51%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:15 DHL Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group Sell UBS AG
11.11.25 DHL Group Hold Warburg Research
07.11.25 DHL Group Kaufen DZ BANK
Aktuelle Aktienanalysen

08:28 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
08:24 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
08:23 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
08:23 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
08:22 K+S Buy Deutsche Bank AG
08:21 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 DHL Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:10 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
08:08 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
07:59 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 FUCHS Overweight Barclays Capital
07:47 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
07:47 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
07:46 BASF Equal Weight Barclays Capital
07:45 Evonik Equal Weight Barclays Capital
07:45 LANXESS Underweight Barclays Capital
07:29 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
07:18 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
06:44 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
06:25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:19 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
06:18 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
06:04 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
05:56 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Salzgitter Neutral UBS AG
11.11.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.11.25 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
11.11.25 Fraport Kaufen DZ BANK
11.11.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
11.11.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

