Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Vonovia SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 41,00 auf 39,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator arbeitete am Freitag etwas höhere Zinskosten in sein Bewertungsmodell für den Wohnimmobilienkonzern ein. Die Papiere bleiben aber auf der Favoritenliste von Goldman.

Aktienauswertung: Die Vonovia SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Vonovia SE-Aktie wies um 13:11 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,16 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 56,20 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 701 408 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 14,2 Prozent abwärts. Die Vonovia SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet.

