BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|
28.10.2025 10:13:38
AKTIEN IM FOKUS: Bankaktien driften nach Zahlen auseinander
LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Uneinheitliche Signale haben Geschäftszahlen aus dem Banksenktor am Dienstag geliefert. Dies spiegelte sich in der unterschiedlichen Kursentwicklung wider. Während HSBC um 2,8 Prozent stiegen, verloren BNP Paribas 2,7 Prozent. Letztere setzten damit die Abwärtsbewegung seit dem Jahreshoch im Bereich von 84 Euro fort, während HSBC sich nur knapp unter dem bisherigen Allzeithoch bewegen.
Die Analysten der Citigroup sprachen bei BNP von einem enttäuschenden Vorsteuergewinn im dritten Quartal. Insgesamt habe die Entwicklung in dem Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, hieß es von der RBC. Allerdings habe die französische Bank sowohl den Ausblick für das laufende Jahr als auch die Ziele für 2026 bestätigt.
Zu HSBC merkte Analyst Matt Britzman von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown an, dass die Bank auf bereinigter Basis im dritten Quartal stark abgeschnitten habe. Taktgeber sei aber der erhöhte Ausblick für das laufende Jahr. Dabei erscheine die neue Schätzung noch immer konservativ und lasse damit Raum für positive Überraschungen./mf/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
30.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|66,31
|-0,24%
|HSBC Holdings plc
|12,08
|0,67%