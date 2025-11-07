BNP Paribas Aktie
|65,62EUR
|0,56EUR
|0,86%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach einer Roadshow mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Es sei offen über den Weg der französischen Bank hin zu einer 13-prozentigen Kernkapitalquote diskutiert worden, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,85 €
|
Abst. Kursziel*:
44,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,77%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
