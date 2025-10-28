BNP Paribas Aktie

67,04EUR -2,78EUR -3,98%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 20:20:21

BNP Paribas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach vorgelegten Quartalszahlen von 96 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Rechtsstreitigkeiten überschatteten die strategische Agenda der französischen Großbank, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Initiativen zur Verbesserung der Renditen und zur langfristigen Stärkung der harten Kernkapitalquote (CET 1) seien erfreulich, doch kurz- und mittelfristig dürften Haftungsrisiken die Aktie belasten./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:25 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67,12 € 		Abst. Kursziel*:
34,09%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,25%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten