NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach vorgelegten Quartalszahlen von 96 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Rechtsstreitigkeiten überschatteten die strategische Agenda der französischen Großbank, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Initiativen zur Verbesserung der Renditen und zur langfristigen Stärkung der harten Kernkapitalquote (CET 1) seien erfreulich, doch kurz- und mittelfristig dürften Haftungsrisiken die Aktie belasten./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:25 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.