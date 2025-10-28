BNP Paribas Aktie
|67,04EUR
|-2,78EUR
|-3,98%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
28.10.2025 10:32:52
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die herausragende harte Kernkapitalquote (CET1) sollte positiv gewertet werden, schrieb Joseph Dickerson in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,34 €
|
Abst. Kursziel*:
41,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,71%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
