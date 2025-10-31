BNP Paribas Aktie
|66,33EUR
|-0,14EUR
|-0,21%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut resümierte am Donnerstagabend die Berichtssaison französischer Banken. Die SocGen habe es am besten gemacht und bleibe Favorit. Skeptischer ist die Expertin für BNP und Credit Agricole. Hier senkte sie die Ergebnisschätzungen, während sie ihre SocGen-Prognosen anhob./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
66,59 €
|
Abst. Kursziel*:
18,64%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
66,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
