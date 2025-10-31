BNP Paribas Aktie

66,33EUR -0,14EUR -0,21%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

31.10.2025 13:45:09

BNP Paribas Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut resümierte am Donnerstagabend die Berichtssaison französischer Banken. Die SocGen habe es am besten gemacht und bleibe Favorit. Skeptischer ist die Expertin für BNP und Credit Agricole. Hier senkte sie die Ergebnisschätzungen, während sie ihre SocGen-Prognosen anhob./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
66,59 € 		Abst. Kursziel*:
18,64%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
66,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

