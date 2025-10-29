FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der französischen Großbank habe nicht gerade begeistert, schrieb Sharath Kumar in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/edh



