BNP Paribas Aktie
|67,27EUR
|0,23EUR
|0,34%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
29.10.2025 12:14:28
BNP Paribas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der französischen Großbank habe nicht gerade begeistert, schrieb Sharath Kumar in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
91,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,08 €
|
Abst. Kursziel*:
35,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,28%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
