BNP Paribas Aktie
|67,27EUR
|0,23EUR
|0,34%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee kappte am Mittwoch ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 1,4 Prozent. Ihre Prognose für die Kernkapitalquote stockte sie in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts allerdings auf./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67,08 €
|
Abst. Kursziel*:
29,70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,33%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|67,18
|0,21%
