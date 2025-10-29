BNP Paribas Aktie

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

29.10.2025 13:02:32

BNP Paribas Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee kappte am Mittwoch ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 1,4 Prozent. Ihre Prognose für die Kernkapitalquote stockte sie in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts allerdings auf./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
67,08 € 		Abst. Kursziel*:
29,70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
67,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,33%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:02 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:14 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
09:56 BNP Paribas Halten DZ BANK
28.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
28.10.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
