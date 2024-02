AKTIEN IM FOKUS: Investitionen von Novo Nordisk gut für Pharmazulieferer

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf hohe Investitionen des Pharmariesen Novo Nordisk haben am Mittwoch die Kurse der Pharmazulieferer und -dienstleister angetrieben. Im Dax (DAX 40) lagen Sartorius (Sartorius vz) an der Spitze mit einem Aufschlag von 3,8 Prozent. Merck KGaA (Merck) stiegen um 1,3 Prozent. Im SDAX schwangen sich SCHOTT Pharma mit 4,1 Prozent sogar zu einem Rekordhoch auf.

Novo Nordisk bezifferte die Kapitalausgaben in diesem Jahr auf 45 Milliarden dänische Kronen. Setze man diese Ausgaben in Relation zum Umsatz, so sei dies deutlich mehr als erwartet, schrieb Analyst Jo Walton von UBS. Ein Händler wertete dies positiv für Schott Pharma und Gerresheimer. Gerresheimer-Aktien konnten indes nicht profitieren, sie verloren 1 Prozent./bek/mis