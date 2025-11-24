Merck Aktie
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 175,85 EUR. Bei einem Merck-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,687 Merck-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.11.2025 638,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 112,30 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -36,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 48,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
