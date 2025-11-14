Merck Aktie

118,50EUR -2,25EUR -1,86%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 07:52:44

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum werde 2026 wohl unter Generika-Konkurrenz für das MS-Mittel Mavenclad in den USA leiden, schrieb Richard Vosser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht und der Entscheidung eines US-Gerichts, zwei Patente für ungültig zu erklären. Auf das mittelfristige Potenzial der Darmstädter habe dies allerdings kaum Einfluss./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
120,95 € 		Abst. Kursziel*:
28,15%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
118,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,80%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten