Merck Aktie
|118,50EUR
|-2,25EUR
|-1,86%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum werde 2026 wohl unter Generika-Konkurrenz für das MS-Mittel Mavenclad in den USA leiden, schrieb Richard Vosser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht und der Entscheidung eines US-Gerichts, zwei Patente für ungültig zu erklären. Auf das mittelfristige Potenzial der Darmstädter habe dies allerdings kaum Einfluss./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
120,95 €
|
Abst. Kursziel*:
28,15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
118,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,80%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
00:23
|Merck nears deal for flu-prevention biotech Cidara (Financial Times)
|
13.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25