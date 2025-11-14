Merck Aktie
|117,25EUR
|-3,50EUR
|-2,90%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen fürs dritte Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Matthew Weston senkte in seinem am Freitag vorliegenden Resümee seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2026 ein wenig. Er begründete dies nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten mit einer etwas früheren Generika-Konkurrenz für Mavenclad in den USA, was teilweise durch einen höheren Gewinnbeitrag des Zukaufs Springworks ausgeglichen werde./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
116,70 €
|
Abst. Kursziel*:
28,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
117,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,93%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
15:59
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
00:23