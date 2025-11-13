Merck Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern habe die Markterwartungen insgesamt solide übertroffen, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Geschäftsfelder Healthcare und Electronics hätten besser als gedacht abgeschnitten, während die Laborsparte die Erwartung erfüllt habe./rob/la/ag
