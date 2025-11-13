Merck Aktie

122,80EUR 7,60EUR 6,60%
Merck

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

13.11.2025 11:04:45

Merck Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern habe die Markterwartungen insgesamt solide übertroffen, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Geschäftsfelder Healthcare und Electronics hätten besser als gedacht abgeschnitten, während die Laborsparte die Erwartung erfüllt habe./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
123,45 € 		Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
122,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,15%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

