FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Chemie- und Pharmakonzerns lägen über den Markterwartungen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.